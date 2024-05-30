شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نركز على مشروعات التنمية البشرية والصحة والتعليم فى خطة 2024/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتم تحديدها هذا العام في ظروف استثنائية، وسط تحديات إقليمية ودولية، قائلة: "العالم كله خرج من جائحة كوفيد دخل على الحرب الروسية ثم أزمة الحرب على غزة وكان مهم جدا نراعي كل هذا الكلام أثناء وضع خطة عام 2024/25".

وأوضحت هالة السعيد، خلال مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة ON، أنهم يركزون على مشروعات التنمية البشرية في خطة عام 2024/2025 ولاسيما الصحة والتعليم، مؤكدة أن الصحة والتعليم من الاستحقاقات الأساسية في رؤية مصر 2030، كما يراعون تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات، وتجميع كل الامكانيات في المشروعات التي قاربت على الانتهاء حتى يشعر المواطن بالعائد ويستفيد منها.