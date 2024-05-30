شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: واشنطن تعتبر القاهرة لاعبا رئيسيا فى خطة اليوم التالى للحرب بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن الولايات المتحدة تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل لبحث إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وواشنطن تنظر إلى القاهرة باعتبارها لاعبا رئيسيا في خطة اليوم التالي للحرب بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.