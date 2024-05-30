شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال الإسرائيلى قدم ملاحظات تفضى إلى تعطيل جهود الوسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي قدم ملاحظات خلال التفاوض تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء، موضحة أنها تبدي مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح 6 مايو الماضي.

وأضافت حماس خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان ضد شعبنا ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح رفح الفلسطينية واحتلال الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، والحركة والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزء من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.