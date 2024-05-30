شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مستمرون في الانخراط بحلول دبلوماسية لفتح عدد من المنافذ البرية إلى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية الأمريكية، إنهم مستمرون في الانخراط بحلول دبلوماسية لفتح عدد من المنافذ البرية إلى رفح الفلسطينية، مضيفة أن 325 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم 25 مايو لكنها تبقى غير كافية، مؤكدة أن هزيمة حماس دون خطة دبلوماسية واضحة ستبقينا في دائرة العنف.

وأضافت الخارجية الامريكية، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على الجيش الإسرائيلي أن يتجنب ما حدث في رفح الفلسطينية مستقبلا، لاقتة إلى أنه لم نقل إن الرصيف البحري المؤقت سيعوض المنافذ البرية إلى قطاع غزة، مؤكدة ان المساعدات الإنسانية لغزة ليست بالمستوى المطلوب ونعمل مع مصر وإسرائيل لفتح مزيد من المعابر.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنه لا يمكننا تحديد نوعية الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في رفح الفلسطينية وما إذا كانت أمريكية أم لا، مؤكدة اننا نعمل على إصلاح الرصيف البحري قبالة سواحل قطاع غزة، مشيرة إلى اننا نواصل المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لإعادة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.