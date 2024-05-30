شكرا لقرائتكم خبر عن ‌الصحة العالمية: إصابة 7.6 مليون شخص حول العالم بحمى الضنك خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إنه اعتبارًا من 30 أبريل 2024، أُبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 7.6 مليون حالة حمى الضنك في عام 2024، بما في ذلك 3.4 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 16000 حالة خطيرة، وأكثر من 3000 حالة وفاة. في حين تم الإبلاغ عن زيادة كبيرة في حالات حمى الضنك على مستوى العالم في السنوات الخمس الماضية، فقد كانت هذه الزيادة واضحة بشكل خاص في إقليم الأمريكتين، حيث تجاوز عدد الحالات بالفعل 7 ملايين بحلول نهاية أبريل 2024، وهو ما يتجاوز المعدل السنوي. ارتفاع يصل إلى 4.6 مليون حالة في عام 2023.



وفي الوقت الحالي، عرفت 90 دولة انتقالًا نشطًا لحمى الضنك في عام 2024، ولم يتم تسجيلها جميعها في التقارير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك العديد من البلدان الموبوءة آليات قوية للكشف والإبلاغ، وبالتالي فإن العبء الحقيقي لحمى الضنك على مستوى العالم يتم التقليل من شأنه. من أجل السيطرة على انتقال العدوى بشكل أكثر فعالية، هناك حاجة إلى مراقبة قوية لحمى الضنك في الوقت الحقيقي لمعالجة المخاوف بشأن الحالات المحتملة غير المكتشفة، والتداول المشترك والتشخيص الخاطئ مثل الفيروسات المفصلية الأخرى، وحركات السفر غير المسجلة. يمكن أن تساهم هذه العوامل في انتشار المرض غير المعترف به وتشكل خطرًا محتملاً لانتقال المرض محليًا في البلدان غير الموبوءة.

وينتقل فيروس حمى الضنك إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب. تكون الحالات في أغلب الأحيان بدون أعراض أو تؤدي إلى مرض حموي خفيف. ومع ذلك، فإن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك الشديدة، والتي قد تنطوي على صدمة أو نزيف حاد أو ضعف شديد في الأعضاء.

لتعزيز المراقبة العالمية ورصد الاتجاهات الزمنية ومعدلات الإصابة بالمرض، أنشأت منظمة الصحة العالمية نظامًا عالميًا لمراقبة حمى الضنك مع تقديم تقارير شهرية في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية مع لوحة معلومات جديدة متاحة

ولا تزال القدرة العامة للبلدان على الاستجابة للفاشيات المتعددة والمتزامنة تتعرض للضغط بسبب النقص العالمي في الموارد، بما في ذلك النقص في مجموعات تشخيص حمى الضنك ذات الجودة العالية للكشف المبكر عن المرض، ونقص الموظفين السريريين المدربين ومكافحة ناقلات الأمراض، ونقص الوعي المجتمعي. وقد تم إنشاء آليات الاستجابة لحالات الطوارئ،

وتدعم منظمة الصحة العالمية البلدان المعرضة للخطر الشديد في جميع المناطق المتضررة. ونظراً للحجم الحالي لتفشي حمى الضنك، والمخاطر المحتملة لمزيد من الانتشار الدولي وتعقد العوامل التي تؤثر على انتقال العدوى، لا يزال الخطر الإجمالي على المستوى العالمي يتم تقييمه على أنه مرتفع، وبالتالي تظل حمى الضنك تشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة.



