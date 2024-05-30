شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استمرار طرح رغيف الخبز المدعم بنفس الوزن وحصة الفرد 5 أرغفة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميا المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة (90) جم / للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

(20) عشرون قرشا / للرغيف زنة (90) جم وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزارى رقم (36) لسنة 2020م للخبز (ماو- ملدن - مجر) و(20) جنيها سعر بيع عبوة (10) كجم من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.

وبالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وفقا للجدول المرفق للخبز، تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز (ماو - طري - ملدن) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

كما تقوم شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة كما تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، ويستمر صرف حافز توفير الخبر عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017 م وبالنسبة لمخابز الشرطة والأغراض الأخرى التي تقوم بانتاج الخبز وبيعه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية والتجارة الداخلية.