شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نستعين بعصا إلكترونية داخل اللجان بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من أي محاولات للغش خلال الامتحانات، قائلًا :" لازم الطالب ينصاع للتفتيش.. والعصا الإلكترونية ستمر بالطرقة في الفصول خلال الامتحان".

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن سيتم المرور بالطرقة داخل اللجان ، ليرد خالد أبو بكر "لماذا لا ندقق اتفتيش خارج اللجان.. وأرجوا مراجعة هذا الإجراء.. وابني في الثانوية العامة.. صوت العصا مقلق".

وأضاف خالد أبو بكر: التفتيش حدث خلال دخول المدرسة فلا داعي لتفتيش آخر، وأذا حدث تفتيش آخر، فربما لا نثق في التفتيش وربما لا نجيد التفتيش الإداري على الباب!"، ليرد الوزير: "مش هقول كدا، ومن حق الدولة والناس ضمان تكافؤ الفرص.. لو عطلته يبقى يعترض.. أنا مبعطلوش خالص".