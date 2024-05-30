شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسة دير راهبات بإرتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، الأم ويليتى ميسكل رئيسة دير القديسة دميانة والأربعين عذراء بإريتريا، وبرفقتها الراهبة سبيلى مريم وكيلة الدير.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، والراهبة أغابى من دير القديسة دميانة بالبراري.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة أمس الأربعاء، هانى الحايك وزير السياحة الفلسطينى، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، والسفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، والوفد المرافق لهم.

ورحب قداسة البابا بضيوفه، قائلًا: "سعداء بزيارتكم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونستنشق منكم الروائح المقدسة الآتية من فلسطين" مشيرًا إلى أن كلًا من أرض مصر وأرض فلسطين لهما مكانة خاصة فى الكتاب المقدس فمصر ذكرت فيه حوالى 700 مرة وكذلك فلسطين، ولفت إلى أن السيد المسيح بعدما ولد فى أرض فلسطين جاء إلى مصر هاربًا من وجه الطاغية هيرودس، وهكذا كانت مصر بالنسبة له. أرض الحراسة والحماية لذا فمصر تسمى أرض الكنانة.

وعن الوضع فى الأراضى الفلسطينية، قال قداسته: "نتألم كثيرًا لما يحدث فى غزة وفى الضفة الغربية، وهذه الأحداث تكشف بوضوح عن السواد الذى يملأ قلوب البشر، وإن كان هناك شئ إيجابى فى المشهد، فهو اعتراف الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مؤخرًا، بدولة فلسطين، وأن هناك بعض الدول بدأت تدرس توقيع عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية ما يحدث فى فلسطين، ونثق أن الله قادر أن يصنع خيرًا فى الأراضى المقدسة ويحمى كافة المقدسات هناك.

وأثنى قداسته على جهود قيادات الدولة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، أبومازن، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزارء، والحكومة الفلسطينية، لافتًا إلى مشاهد الأطفال الذين يعيشون الأحداث القاسية، أمر يؤرقنا ويؤلمنا بسبب التاثير السلبى لهذه الأمور على هؤلاء الأطفال حاليًّا ومستقبلًا.

ومن جهته أعرب وزير السياحة الفلسطينى عن سعادته بزيارته للكنيسة القبطية، ولقاء قداسة البابا. مشيرًا إلى تقدير الفلسطينيين حكومة وشعبًا لمصر ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك للكنيسة القبطية ولقداسة البابا على الدعم الدائم لفلسطين، مثمنًا مشاركة مصر الدائمة لفلسطين فى تحمل الألم والمعاناة التى تطال الشعب الفلسطينى، ولا سيما الإبادة الجماعية الذى يواجهها الفلسطينيون حاليًّا، وكذلك دعم مصر لأشقاءها فى مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.

وأشار الوزير الفلسطينى إلى أنه رغم الظروف الصعبة الحالية إلا أن وزارة السياحة مستمرة فى جهودها لتشجيع السياحة الدينية من مصر والأردن والمحيط العربى، إلى فلسطين والأراضى المقدسة، متى تحسنت الأوضاع، الأمر الذى يسهم بقوة فى دعم الاقتصاد والقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله فى انتهاء الأزمة الحالية قريبًا لتعود الزيارات والسياحة إلى فلسطين.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة فارسين شاهين على أهمية إنهاء الاحتلال فى أقرب وقت، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط بشكل عام وفى فلسطين بشكل خاص، مشيرةً إلى أن المؤسسات الفلسطينية المسيحية البالغ عددها حوالى 300 مؤسسة، تقوم بدور كبير فى خدمة المجتمع الفلسطينى كله اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فمسيحيو فلسطين رغم قلة عددهم إلا أن تأثيرهم الداعم من خلال تلك المؤسسات كبير جدًا، وهو أمر يجب الحفاظ عليه، لأجل فلسطين.

وتحدث السفير الفلسطينى ناقلًا تحيات الرئيس أبومازن ورئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، والشعب الفلسطينى، لقداسة البابا، مثمنًا دعم قداسته المستمر للفلسطينيين.

وأضاف: "دائمًا نتعلم منكم، ومن مواقفكم، تعلمنا منكم صناعة وصيانة الوطنية، ولا سيما المقولة التاريخية: وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا وطن.

ولفت السفير دياب اللوح إلى أن النموذج الناجح للتعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فى مصر يجرى تطبيقه فى المجتمع الفلسطينى، مشيرًا إلى أن الاعتداءات طالت المقدسات الفلسطينية دون تمييز فتم تدمير 3 كنائس وأن الـ36 ألف شهيد والـ80 ألف جريح بينهم بالطبع مسيحيين.

وفى الختام قدم الوفد الوزارى الفلسطينى هدية لقداسة البابا عبارة عن قطعة حجرية من كنيسة المهد، وبعض الأيقونات المسيحية المصنوعة بجودة عالية بأيدى فلسطينية.

فيما أهداهم قداسته أيقونة العائلة المقدسة وبعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الآباء الرهبان من القدس، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.