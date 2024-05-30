شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى يشيد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نائب السفير السعودى الوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس والملاحق الدبلوماسيون ورؤساء المكاتب والأقسام بحضور منسوبى السفارة السعودية بالقاهرة ، حفلاً للسفير أسامة بن أحمد نقلى، وذلك بعد انتهاء فترة عمله بالسفارة لمدة ست سنوات، حيث تم تبادل الهدايا التذكارية. وفق بيان صحفي صادر عن السفارة.

ومن جانبه نوه السفير نقلى بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر في خدمة المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

كما أعرب السفير نقلى عن بالغ شكره ووافر تقديره لكافة الزملاء بالسفارة على جهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطنين بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، متمنياً لكافة الزملاء دوام التوفيق والسداد في مواصلة أداء واجباتهم في خدمة الوطن والمواطنين.