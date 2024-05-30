شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن تدريب معلمى اللغة الفرنسية إلكترونيا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد تدريبات إلكترونية لمعلمى اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بداية من يوم السبت المقبل من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهنى المستمر للمعلمين،

وطالبت وزارة التربية والتعليم معلمو اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية بضرورة تفعيل البريد الإلكترونى الموحد من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد ( OTTON365.EMIS.GOV.EG)، وذلك باستخدام كود المعلم والرقم القومى للمعلم مع ضرورة حضور الدورة التدريبية للمستوى الأول Parcours lingulatiques - New A) والحصول على شهادة إتمام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية.

ووجهت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرينكم والإدارات الفرعية ذات الاختصاص ( إدارة التدريب _ التعليم الإعدادى - إدارة الإحصاء وقواعد البيانات - توجيه اللغة الفرنسية)، بضرورة إجراء عمليات التوجيه والمتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على الساحة المعلمين بضرورة تفعيل البريد الإلكترونى الموحد وحضور الدورة التدريبة، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفنى اللازم لإتمام التدريب بشكل ناجح.