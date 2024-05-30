شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرتب المعلم المعين ضمن مسابقة 30 ألف معلم؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة المالية إلى وزارة التربية والتعليم، خطابا يفيد بأحقية المعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، بالاستفادة بالزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة التي كانت أقرتها الحكومة مؤخرا، حيث أوضح الخطاب إنه ايماءا إلى التواصل الذي تم بين الوزارتين بخصوص وجود تعليمات تخص المعاملة المالية الموحدة للمعلمين المساعدين المتعاقد معهم بمسابقة 30 ألف معلم، فإنه تم إرسال نموذج استرشادي لمفردات مرتب المعلم المساعد المتعاقد معه وذلك للعمل به بكافة المديريات والإدارات التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسب الخطاب، فإن صافي الراتب الشهري الذي سوف يتحصل عليه المعلم المعين حديثا 5489 جنيها بعد خصم الاستقطاعات المخالفة، بعد أن كان الراتب قبل الاستقطاعات 7552 جنيها، فيما سيكون أساسي الراتب على ١ /٣ / ٢٠٢٤ بقيمة ١٣٥٤ جنيها.







