شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش علمي ولا أدبي تاني".. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم العمل على تطوير مرحلة الثانوية العامة: "من خلال مناهج جديدة بشكل مختلف، وتعدد المسارات والفرص، وحرية الاختيار، ومفيش حاجة اسمها علمي وأدبي ورياضة، ولا أريد الإعلان عن تفاصيل أكثر.. والقانون سيتغير، وسيتم طرح الأمر على الحوار المجتمعي، ومن ثم يتم عرضها للبرلمان، لتصبح قانون، ومن ثم يتم تطبيقها وقد يستغرق ذلك عامين".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسط، و40% للمتوسط، و30% للمتميزين.

وشدد الوزير، على ضرورة الانضباط السلوكي، ويبدأ ذلك من خلال الأسرة نفسها، بهدف تربية جيل قادر على التحدى والمثابرة ويكون لديه طموح مختلف.