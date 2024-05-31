شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نظم معلومات: الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى المنازل يحتاج دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط، إن هناك روبوتات قادرة على التوظيف في الخدمات المنزلية وتساعد في الأجهزة المنزلية ونُظم أمان مراقبة للبيوت وتحكم ذاتي يعمل تدفئة وتبريد، وتساءل: "ما مدى جودة الكلام ده والمخاوف اللي مرتبطة بده في الخصوصية والأمان وعدم التجسس".

وأوضح عصام الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى المنازل يحتاج دراسة ومعرفة مدى تأثيره وجوانبه السلبية، قائلا: "الذكاء الاصطناعي اللي بيصلح في مجتمعات أخرى في أمور رفاهية قد لا يصلح في مجتمعاتنا".

وتابع: "لو استخدم الذكاء الاصطناعي في مشروعات قومية وتحقيق تنمية مستدامة هذا استخدام جيد، ولو أيضا استخدم في مجال الصحة وقراءة الاشعة والتحاليل أما التطبيقات الرفاهية ده استخدام غير مفيد، ويجب أن تخدم هذه التطبيقات الإنسان".

