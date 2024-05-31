شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الناشرين المصريين ينعى والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي وافتها المنية منذ قليل، وتوجهوا بخالص العزاء للوزيرة وأسرتها.



وجاء في بيان اتحاد الناشرين المصريين: رئيس اتحاد الناشرين المصريين وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية يتقدمون بخالص العزاء في وفاة والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.. نسأل الله العظيم أن يتعمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وتستقبل الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وأسرتها العزاء في والدتها السيدة نوال محمد أحمد، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل، يوم الأحد 2 يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.