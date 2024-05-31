شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل والدة وزيرة الثقافة وصلاة الجنازة غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.

وأعلنت الأسرة أنه سوف يتم تلقي العزاء يوم الأحد 2 يونيو، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.