شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأونروا: تصنيف إسرائيل للوكالة كمنظمة إرهابية أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التضييق الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة في تقديم الخدمات بقطاع غزة لم يسبق له مثيل، غير أن إسرائيل شرعت قانون اعتبرت فيه "أونروا" منظمة إرهابية.

أضاف أبو حسنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc: "لم يحدث على الإطلاق ما تقوم به إسرائيل ضد منظمتنا، فكيف يتم تصنيف منظمة من منظمات الأمم المتحدة هي الأقدم والأكبر، بالإضافة إلى منعنا من الدخول والوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في المنطقة الشرقية، ولهذا القرار تبعات خطيرة في المستقبل".

وتابع أبو حسنة: "لابد أن يتاح لنا الوصول إلى المعابر، وعلى سبيل المثال يوم 25 و26 مايو دخلت 200 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، ولم نتمكن من تحميل سوى 30 شاحنة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، ويجب تأمين الطرق لحماية السيارات والموظفين لتوزيعها في رفح وبقية المناطق في قطاع غزة".

وأوضح، أن المجاعة تخيم على قطاع غزة، لذلك لا يجب أن تمر التجاوزات الإسرائيلية دون محاسبة ومسائلة.