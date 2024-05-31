شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة وزيرة الثقافة الأحد المقبل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وأسرتها العزاء في والدتها السيدة نوال محمد أحمد، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل، يوم الأحد 2 يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.



وقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.