شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دونالد ترامب بـ34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توصلت هيئة المحلفين فى محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب المتعلقة بقضية متعلقة بدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية بأنه مذنب، بحسب سكاى نيوز.
وذكرت الشبكة أنه تم إدانة ترامب بـ 34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك والمتعلقة بتزوير وثائق مالية.
وفى أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكى سابق، قال القاضى "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم، وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.
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