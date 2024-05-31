إدانة دونالد ترامب بـ34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك

وفى أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكى سابق، قال القاضى "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم، وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.

محمد يوسف

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