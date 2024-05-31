شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر فى ساعات الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الخط الثالث للمترو، غدا السبت، تقليل زمن التقاطر داخل المحطات، حيث أوضحت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أن يكون زمن التقاطر كل 4.5 دقائق بدلا من 5.5 من محطة عدلى منصور إلى إتجاه محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و9 دقائق بدلا من 11 دقائق من محطة الكيت كات إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذورة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلى منصور إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحًا ومن الساعة 1.00 إلى الساعة 6.00 مساءً وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى اتجاه محطة عدلى منصور من 7 إلى 11 صباحًا ومن 2 إلى 7 مساءً.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من غدا السبت، وحتى بداية أجازه عيد الأضحى المبارك، فى ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.