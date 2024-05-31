شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق اليوم قافلة دعوية للواعظات بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق القافلة الدعوية للواعظات بمحافظة المنيا بإدارة أوقاف المنيا الجديدة، على أن تعقد مقرأة الواعظات قبل صلاة الجمعة بمسجد الفولي بندر المينا، وذلك في إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية ، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وسوف تكون القافلة على النحو التالي:



