شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سلع البطاقات التموينية بتكلفة 134 مليار جنيه بموازنة 25/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو134 مليار جنيه، وذلك وفقا لما أعلنه محمد معيط، وزير المالية فى البيان المالى أمام مجلس النواب.

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن موازنة 2024/2025 تستهدف فى مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية، لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 622 مليون مواطن بإجمالى تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه فى العام المالى 2024/2025.

وأضاف وزير المالية: "نستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025، فيما بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه، ليشمل عدد أكبر من المحافظات".