شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن اكتشاف بردية أثرية فى احتفال كنائس زويلة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كنائس زويلة الأثرية في حارة زويلة بحى الجمالية مساء الأحد الموافق 2 يونيو المقبل، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، وشريكه فالخدمة الرسولية الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وحضور لفيف من كبار المسئولين بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والصحفين.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية الإعلان عن بردية أثرية تعود للقرن الرابع الميلادي، تحدد مسار العائلة المقدسة بدقة، ومدة جلوسهم يومين في زويلة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.