شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات فى (27) مسجدًا بواقع مسجد فى كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعى الطفل بناءً صحيحًا واستمرارًا لجهود الوزارة فى الاهتمام بالنشء، وسيكون لقاء اليوم الجمعة (31 مايو 2024) كما يلى:



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