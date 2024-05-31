شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد منها 6 إحلالًا وتجديدًا و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 9 ) مساجد اليوم الجمعة 31 / 5 / 2024، منها ( 6 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 992 ) مسجدًا، منها ( 773 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(219 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد ( 12014 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (419) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو
مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم
مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
- مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز