شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد منها 6 إحلالًا وتجديدًا و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 9 ) مساجد اليوم الجمعة 31 / 5 / 2024، منها ( 6 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 992 ) مسجدًا، منها ( 773 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(219 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد ( 12014 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (419) مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص

4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط

2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق