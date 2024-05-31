شكرا لقرائتكم خبر عن محصول القرن الحادي والعشرين.. ‎5 معلومات لا تعرفها عن الكاسافا بديل القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء عن نجاح المركز بعد عامين من العمل فى زراعة الكاسافا لخفض الفجوة من دقيق القمح، حيث أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين بسبب القدرة العالية علي تحمل الحرارة العالية فضلا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذاباً لدى المزارعين والمستثمرين .

‎وأضاف شوقى أنه تم تنفيذ برنامج بحثى متخصص للوقوف على مدى نجاح زراعة الكاسافا فى مصر تحت عنوان: "التنمية المستدامة لمحصول الكسافا الغير تقليدي كبديل للمحاصيل الاستراتيجيه "القمح" باستخدام التكنولوجية الحديثة تحت ظروف الوادي الجديد .

وفى التقرير التالى نتعرف على نبات الكسافا :

1- ينتمي إلى فصيلة ” Euphorbiaceae “ .

2- من الشجيرات المعمرة المستديمة الخضرة، والتي تتميز بإحتواء جذوره على النشاء والدقيق .

3- يوفِّر ثُلث السُعرات الحرارية المطلوبة يومياً.

4- يُزرع نبات الكسافا المتنوّع المزايا والخصائص على أيدي صغار المزارعين اليوم لدى أكثر من 100 بلد.

5- توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO” بأن يكون هذا النبات هو محصول القرن الحادي والعشرين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب خاصة القمح، وإمكانية تحويله لدقيق عال الجودة.