شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد، غدا السبت، قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يوميا، بمناسبة بدء فصل الصيف.

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد القطارات:

تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً من القاهرة 07:00 ص يصل الإسكندرية 09:55 ص

تشغيل قطار 119 تهوية ديناميكية من القاهرة للإسكندرية من 5:00 صباحا ويصل الإسكندرية 9:45 ص

تشغيل قطار رقم 7 تهوية من القاهرة للإسكندرية من 6:20 ص ويصل الإسكندرية 10:15 ص

تشغيل قطار 32 تهوية ديناميكية من الإسكندرية للقاهرة من 6:20 م ويصل القاهرة 10:35 م

تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً، يقوم من الإسكندرية 07:30 م يصل القاهرة 10:15 م