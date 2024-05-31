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75% من القراء يؤيدون مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟". أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 75% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 25% من القراء موضوع الاستطلاع.


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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