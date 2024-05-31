شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يؤيدون مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟". أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيد 75% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 25% من القراء موضوع الاستطلاع.



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