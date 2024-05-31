شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بداية موجة شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 30: 40 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29.