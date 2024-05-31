شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع، اليوم، جنازة السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.

وأعلنت الأسرة أنه سوف يتم تلقي العزاء يوم الأحد 2 يونيو، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يرزقها الفردوس الأعلى دون حساب أو سابقة عذاب.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وتلغرافيا مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونعت عدد من المؤسسات الثقافية والفنية الراحلة، وقالت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، والدة وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي وافتها المنية منذ قليل. ونتوجه بخالص العزاء للوزيرة وأسرتها.

يذكر أن دار الكتب قد تأسست فى عام 1870م، وجاء ذلك بناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية"، لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التى كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية فى أوروبا، وتم تأسيس الكتب خانة الخديوية المصرية فى الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوى إسماعيل، بدرب الجماميز.

وفى 29 يوليو من عام 1870م، تم وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى.