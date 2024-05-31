شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تطبيق عقوبة "الحج بدون تصريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الداخلية السعودية الأحد المقبل، تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج؛ ويستمر التطبيق حتى الخميس 20 يونيو، وتطبق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

تشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 10.000 ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقًا للفترات المحددة نظامًا.

كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

ويتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيمًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقًا للفترات المحددة بموجب النظام، وتتعدد الغرامة المالية وفقًا لعدد المخالفين المنقولين.

وتهدف هذه الأنظمة لترتيب استقبال الحجاج، وتنظيم حركتهم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر.