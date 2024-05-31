شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الصينية: بكين تدفع من أجل وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتأمل أن تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولياتها بوصفها قوة عظمى وتتخلى عن المعايير المزدوجة.

وأدانت الصين، نشر الولايات المتحدة الأمريكية نظام الصواريخ الأمريكى (تايفون) متوسط المدى فى الفلبين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية وو تشيان قوله ، إن تحركات البلدين وضعت منطقة آسيا - الباسيفيك بأكملها تحت تهديد الأسلحة الأمريكية، مؤكدا أن "الجانب الصينى يقظ للغاية ويعارض ذلك بحزم".

وأشار "وو تشيان" إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها الولايات المتحدة نظاما صاروخيا متوسط المدى فى الخارج وفى منطقة آسيا-الباسيفيك منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح أن ما فعلته الولايات المتحدة والفلبين تسبب فى خطر كبير لنشوب حرب وسيؤثر بشكل خطير على الأمن وسيقوّض السلام والاستقرار فى المنطقة.