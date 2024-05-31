شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين 2024.. التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين يوم 31 مايو من كل عام، حيث يتسبب التبغ في وفاة ما يصل إلى نصف متعاطيه الذين لا يقلعون عنه.

ويتسبب التبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، بمن فيهم ما يقارب 1,3 مليون شخص من غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.



يعيش نحو 80% من متعاطي التبغ في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وفي عام 2020، تعاطى 22,3% من سكان العالم التبغ: 36,7% من الرجال و7,8% من النساء.

وللتصدي لوباء التبغ.. اعتمدت الدول الأعضاء بالمنظمة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003. وحاليًا، هناك 182 بلدًا طرفًا في هذه المعاهدة.



تتماشى تدابير MPOWER لمنظمة الصحة العالمية مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وقد ثبت أنها تنقذ الأرواح وتقلل التكاليف بفضل تجنب نفقات الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة ، إن وباء التبغ يعد أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم. وأكثر من 7 ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التبغ المباشر، بينما تقع نحو 1,3 مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر.

وجميع أشكال تعاطي التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ. ويعد تدخين السجائر الشكل الأكثر شيوعًا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم. وتشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الشيشة، والسيجار، والسيجار الصغير الفاخر، والتبغ المسخَّن، ولفائف التبغ الخاصة، ، ومنتجات التبغ عديم الدخان.

ويعيش نحو 80% من متعاطي التبغ البالغ عددهم 1,3 مليار شخص على مستوى العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يكون عبء الأمراض والوفيات المرتبطة بالتبغ هو الأثقل. ويساهم تعاطي التبغ في الفقر، إذ يتحول إنفاق الأسرة من الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى، إلى التبغ. ومن الصعب الحدّ من سلوك الإنفاق هذا لأن التبغ يسبب الإدمان.

والتكاليف الاقتصادية لتعاطي التبغ كبيرة، وتشمل تكاليف الرعاية الصحية الكبيرة لعلاج الأمراض الناجمة عن تعاطي التبغ، بالإضافة إلى فقدان رأس المال البشري الناتج عن المرض والوفيات التي تُعزى إلى التبغ.

التدابير الرئيسية للحد من الطلب على التبغ..

يتتبع الرصد الجيد حجم وباء التبغ وطبيعته، ويشير إلى أفضل السُبُل لتصميم السياسات. ويُسأل ما يقرب من نصف سكان العالم بانتظام عن تعاطيهم للتبغ في استطلاعات تمثيلية على المستوى الوطني تُجرى بين البالغين والمراهقين.

التدخين غير المباشر يسبب الوفاة

التدخين غير المباشر هو الدخان الذي يملأ المطاعم أو المكاتب أو المنازل أو الأماكن المغلقة الأخرى عندما يدخن الناس منتجات التبغ. ولا يوجد مستوى آمن للتعرض لدخان التبغ غير المباشر. ويتسبب التدخين غير المباشر في أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي الخطيرة، بما في ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة، ويتسبب في الوفاة المبكرة لنحو 1,3 مليون شخص كل عام.

ويتمتع أكثر من ربع سكان العالم الذين يعيشون في 74 بلدًا بالحماية بموجب القوانين الوطنية الشاملة الخاصة بالأماكن الخالية من دخان التبغ.

متعاطو التبغ يحتاجون إلى المساعدة للإقلاع عن التدخين..

ومن بين المدخنين الذين يدركون مخاطر التبغ، يرغب معظمهم في الإقلاع عن التدخين. ويمكن أن تؤدي المشورة والأدوية إلى مضاعفة فرصة متعاطي التبغ في الإقلاع عن التدخين بنجاح..

وتتوفر الخدمات الوطنية الشاملة للإقلاع مع تغطية كاملة أو جزئية للتكاليف.

التحذيرات الصحية المصورة فعَّالة..

تمنع الحملات الإعلامية القوية المناهضة للتبغ والتحذيرات الصحية المصورة الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة من تعاطي التبغ، وتزيد من عدد متعاطي التبغ الذين يقلعون عنه.

ويعيش أكثر من نصف سكان العالم في 103 بلدان تستوفي أفضل الممارسات للتحذيرات الصحية المصورة، والتي تشمل، من بين معايير أخرى، تحذيرات صحية مصورة كبيرة (تحتل 50% أو أكثر من المساحة الرئيسية للعبوة) معروضة باللغة المحلية.

المزيد عن التحذيرات الصحية عن التبغ

حظر الإعلان عن التبغ يؤدي إلى خفض الاستهلاك يؤدي الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته إلى زيادة تعاطي التبغ والحفاظ عليه من خلال استقطاب متعاطين جدد للتبغ بشكل فعَّال وتثبيط متعاطي التبغ عن الإقلاع.

وقام ثلث البلدان، بما يُمثِّل ربع سكان العالم، بالحظر التام لجميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

الضرائب فعَّالة في الحدّ من تعاطي التبغ..

تعد الضرائب المفروضة على التبغ الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من تعاطي التبغ، لا سيَّما بين الشباب والفئات ذات الدخل المنخفض. وتؤدي الزيادة الضريبية التي تزيد أسعار التبغ بنسبة 10% إلى خفض استهلاك التبغ بنحو 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع وبنحو 5% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم تطبيق ضرائب مرتفعة على التبغ. وفرض 41 بلدًا فقط، بما يضم 12% من سكان العالم، ضرائب على منتجات التبغ بحيث تُشكِّل الضريبة 75% على الأقل من سعر البيع بالتجزئة.