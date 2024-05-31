شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن قائمة المرشحين على منصب عميد كلية التربية النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة على مدار يومى 20 و21 مايو ضد المرشحين.

وضم كشف بالأسماء النهائية الأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية حيث تضم القائمة 10 مرشحين على المنصب. وتقدم بأوراق ترشحه كل من الدكتورة راندا محمود رزق فاخر، الدكتور محمود أبو النور عبد الرسول، والدكتور محمود حامد محمود برين، والدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادى، والدكتور وائل فاروق إبراهيم، والدكتور طارق سمير محمد أمين، والدكتورة صفاء محمد شوقى مهدى عيسى، والدكتورة حنان محمد إسماعيل، والدكتور طارق جاد الكريم، والدكتور عادل محمد حسن.

ومن المقرر أن تعلن جامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة مواعيد عقد المقابلات الشخصية للمرشحين على المنصب ومناقشتهم فى البرامج المطروحة والمقدمة للجنة اختيار القيادات الجامعية.