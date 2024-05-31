شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يسلم 35 تأشيرة حج لأعضاء من مختلف النقابات العمالية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، احتفالية لتسليم تأشيرات الحج لأعضاء النقابات العمالية العامة والمخصصة للاتحاد العام، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وسلم رئيس الاتحاد ، 35 تأشيرة للحجاج ، مقدما الشكر لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية لجهودهم في توفير تأشيرات لحجاج بيت الله الحرام.

وعبر محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عن سعادته بتسليم التأشيرات لأصحابها، لافتا إلى أن تأشيرة الحج هي اصطفاء من الله عز وجل لمن جاءت إليهم هذه الفرصة العظيمة والتي هي ركن من أركان الإسلام .

قدم محمد صلاح عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول الاحتفالية ، شارحا كافة التفاصيل الخاصة برحلة الحج وتسليم التأشيرات والتذاكر ، مؤكدا على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك.

وأكد ضرورة إرساء قيمة التسامح والعفو قبل التوجه لأداء فريضة الحج،مؤكدا ضرورة انتهاز فرصة الحج العظيمة للدعاء وأن لا يدعو الحاج على أحد بل يتسامح ويعفو ويدعو لأهله وأحبابه وأن يصفو قلبه عن أي مشاحنات وضغائن .

وأنشد المنشد اسلام الناقة قصيدة أسعدت الحضور ،وجدير بالذكر أنه افتتح الاحتفالية بٱيات من الذكر الحكيم نالت إعجاب الحضور وعلى رأسهم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والذي طالبه بتلاوة أكثر لحسن صوته وأدائه.

كما تضمنت الاحتفالية شرح مناسك الحج والعمرة، و محظورات الإحرام وكيفية أداء فريضة الحج والعمرة.