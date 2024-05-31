شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: موجة الحر الشديدة تبدأ اليوم وهذه أعلى الدرجات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من اليوم الجمعة وتستمر خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة عظمى متوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 34 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29.