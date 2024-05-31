ميدفيديف: روسيا لا تخادع عندما تتحدث عن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية

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القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن روسيا لا تخادع عندما تتحدث عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ولا يمكن استبعاد تصاعد الصراع مع الغرب إلى المرحلة الأخيرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة والدول التابعة لها تشن حروباً في جميع أنحاء الكوكب بحجة نشر الديمقراطية، لكن هدفها الحقيقي هو كسب المال.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "تحاول أمريكا بأقمارها الصناعية نشر حدودها الاستراتيجية لتشمل كل منطقة في العالم تقريبًا. وتحت ذريعة نشر الديمقراطية، يبدأون الحروب في جميع أنحاء الكوكب. وفي الوقت نفسه، هدفهم واضح: جمع المال، هذا هو الحال "إنهم يسعون إلى فرض قيمهم وعاداتهم في كل مكان".

ووفقاً لميدفيديف، يتعين على المرء أن "يتوقع حدوث مشكلات" عندما تنشط الولايات المتحدة.

وتابع إن لم تكن حربًا صريحة، فهي سرقة تحت ستار المساعدة الاقتصادية؛ وفي كل مكان، وبطريقة لا يمكن تصورها على نطاق واسع"، مشيرا إلى أنه "حتى في آسيا الوسطى النائية، وجبال ما وراء القوقاز، ومياه البحر الأسود وبحر قزوين، ورمال الشرق الأوسط - لدى الأميركيين بطريقة أو بأخرى أعمال في كل هذه المناطق. شهيتهم الجيوسياسية غير الصحية، والشره السياسي، إذا صح التعبير، لقد تحولت منذ فترة طويلة إلى شراهة جامحة".