شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الأحد 2 يونيو، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضحت أن ذلك يأتي تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب وتوفير الوقت والجهد، وفي إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأبناء الجيزة.

وأشارت إلى أن التسجيل يتم برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالى:

http://pre.gizaedu.net/asp/tazlomat/StudentEditlist.asp

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس الخميس، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني).

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97 % كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.



