شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد يكرم العاملين باللجنة 27 بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية رقم 27 للعاملين بهندسة السكة والإشارات والكبارى، وأقسام قاطرات سوهاج وأسيوط ونجع حمادي، برئاسة أشرف قريشى مؤتمرا عماليا حاشدا واحتفالا بمناسبة عيد العمال، تم خلاله تكريم عددا من المهندسين والعاملين بالمنطقة الوسطى سوهاج وأسيوط ونجع حمادى.

أقيم الحفل داخل مقر نادي سكة حديد بسوهاج بحضور كل من العميد نادر عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة وعبدالفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، والسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابه العامة.

و تضمنت الاحتفالية توعية العاملين لرفع مستواهم بالهيئة وحل بعض مشاكل العاملين وإنجازات السكة الحديد في خلال هذه الفترة، كما قاموا بتقديم الهدايا للمكرمين فى الحفل .

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى وسماع آيات القرآن الكريم ثم تكريم المهندسين والعاملين بمناسبة عيد االعمال بحضور اعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالسكة الحديد رقم 27 برئاسة أشرف قريشي رئيس اللجنة النقابية .



جانب من تكريم العاملين