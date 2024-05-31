شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تنعى والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التي رحلت عن عالمنا.

وأعربت الدكتورة جينا الفقي، عن خالص عزائها للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيه المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتشيع، اليوم، جنازة السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم.

وأعلنت الأسرة أنه سوف يتم تلقي العزاء يوم الأحد 2 يونيو، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.