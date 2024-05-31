14 دولة عربية تشارك في برنامج تدريب إعداد قادة التنمية المستدامة بالوطن العربي

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أهمية التعاون العربى المُشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والبحثية بين مؤسساتها التعليمية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بما يُسهم فى تطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم؛ ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا ومواكبة التطورات المتسارعة فى عصر المعرفة.

وفى هذا الإطار، عُقد البرنامج التدريبى لإعداد قادة التنمية المُستدامة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة؛ بهدف الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية المُتاحة، وتشجيع التبادل الطلابى والأكاديمى بين الجامعات العربية لتحقيق تكامل علمى يُعزز مكانة الوطن العربى فى المحافل الدولية، وذلك بمقر الجامعة الألمانية الأردنية.

وشارك فى البرنامج التدريبى 14 دولة عربية، برعاية الدكتور عزمى محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتضمن البرنامج التدريبى تنظيم حفل الافتتاح والعديد من ورش العمل حول التنمية المُستدامة، وربطها بالتطوير، والقيادة والدبلوماسية، ومحاضرات توعوية عن الكاريزما ومهارات بناء الشخصية، بالإضافة لتنظيم جولة تفقدية داخل الجامعة الألمانية الأردنية؛ للتعرف على نظام الدراسة فيها وبنيتها التحتية، كما حضر الطلاب احتفالات الجامعة الألمانية الأردنية المُقامة بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى جولة سياحية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، واختتم البرنامج بفعاليات الجلسة الختامية وتم توزيع الشهادات على المشاركين.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية الشقيقة لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية البرنامج فى تحقيق التنمية المُستدامة، وإعداد قادة المستقبل، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة؛ لقيادة مسيرة التنمية المُستدامة فى الوطن العربي، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية؛ لتطوير التعليم العالى والبحث العلمي، وفقًا لمبادئ التنمية المُستدامة، موضحًا أن هذه النسخة الرابعة للبرنامج التى تجمع طلاب الوطن العربى لتأهيلهم وإعدادهم.

وأعرب الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، عن سعادته باستضافة الجامعة لهذا التجمع العربي، داعيًا الطلاب العرب إلى السعى نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، مؤكدًا أن المجتمع بأكمله وخاصة الجامعات تسعى إلى تسليحهم بالعلم والمعرفة والتجارب الحياتية المُتنوعة ليصبحوا قادرين على تحمل المسئولية.

كما أكد الدكتور مأمون الدبعى أمين عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأردنية، أن واجبهم هو بناء جيل يُسهم فى البناء والتنمية المُستدامة، مُتسلحًا بالعلم والمهارات اللازمة التى تمكنهم من تحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن التنمية المُستدامة تهدف إلى تحسين استغلال الموارد المُتاحة لتحقيق احتياجات الأفراد، مع الاحتفاظ بحقوق الأجيال القادمة، موضحًا أن كافة الدول اجتمعت على تبنى أهداف التنمية المُستدامة، من خلال خُطة عالمية تسعى لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمع وتتصدى للتحديات العالمية.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالتطور الكبير الذى شهدته منظومة التعليم فى الوطن العربى؛ لإعداد الشباب العربى ليكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم، وكذلك خدمة المجتمع المُحيط بهم، وكذلك حثَ الطلاب على الاهتمام بريادة الأعمال والابتكار والإبداع، موضحًا علاقة التعليم بالتنمية المُستدامة، وموجهًا الشكر لمعهد إعداد القادة على عقد هذا البرنامج الذى يربط التدريب بأهداف التنمية المُستدامة.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار معهد إعداد القادة التابع بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عضوًا فى مجلس إدارة المجلس العربى للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية لمدة 3 سنوات؛ بما يعكس مكانة مصر الريادية على المستوى العربى، ودور وزارة التعليم العالى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.