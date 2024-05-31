شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد متحدثا رئيسيا بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس جلسة "الحوكمة والمساءلة" والتى تناولت مخاطر الفساد وجهود الدولة فى مكافحته والتى تحدث خلالها اللواء دكتور محمد سلامة أحمد عزت وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمى الثانى عشر لجامعة عين شمس.

وأدار الجلسة الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق وأ.د هبة شاهين عميد كلية الإعلام.

رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين باللواء دكتور محمد سلامة أحمد عزت مشيدا بمسيرته الأكاديمية والعلمية المشرفة والحافلة وأكد على أن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة.

وأوضح الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق أن الفساد ظاهرة عالمية تتفشى فى جميع المجتمعات بلا تمييز ولكن بنسب متفاوتة وفقا لقيم وعادات وثقافات كل شعب وما يوفره كل مجتمع من آليات لمنع الفساد.

وأشار إلى مفهوم مكافحة الفساد بوصفه ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلى بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره ومكافحته.

وخلال كلمته أوضح اللواء الدكتور محمد سلامة ماهية مصطلح الفساد ومتى ظهر لأول مرة مشيراً إلى أن الفساد موجود من قبل الخليقة، وورد ذكره فى جميع الأديان السماوية ولكن المقصود من هذا الفساد هو الفساد الروحى.

وأشار إلى الأصل التاريخى والإنسانى لنشوء الفساد على مر العصور وكيف يرى المجتمع الفساد والآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات وذكر سيادته أن هناك آلية للتعاون الدولى بين الدول لمنع الفساد وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعن شكل الرقابة فى مصر تناول ثلاثة أنواع من الرقابة فى مصر وهي: رقابة السلطة التشريعية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورقاب السلطة القضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة والسلطة التنفيذية التى بها وحدات رقابة داخلية وجهات رقابة خارجية.

كما أشار إلى دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته فى مجال مكافحة الفساد، وأبرز أهم مفاهيم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والأهداف التى تسعى إلى تحقيقها.

كما أوضح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية من خلال بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح وافية والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، ضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة كذلك بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء الوظيفة العامة.



مؤتمر جامعة عين شمس العلمى



جانب من المؤتمر