شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الـ60 فرصة عمل وتدريب من فريق "حلقة وصل" بكلية الإعلام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أطلق فريق حلقة وصل مبادرة شبابية عبر السوشيال ميديا بعنوان 60 فرصة، وذلك تحت إشراف الدكتورة لميس النجار الأستاذ بقسم الصحافة، والدكتور محمود خليل، ورئيس قسم الصحافة الدكتور شريف درويش.

تهدف مبادرة حلقة وصل إلى إيصال الشباب بالفرص التي تتيحها الجهات الحكومية وغير الحكومية من منح وظائف وتدريبات ومسابقات، ومنح مجانية وفرص سفر وبرامج شبابية وكل الفرص التي تخدم الشباب في مجال دراستهم على اختلاف التخصصات والاهتمامات، وذلك في محاولة لتقليل الفجوة المعرفية، مع مساعدة الشباب فى إجراءات التقديم وتأتى الحملة ضمن مشروع حلقة وصل، تحت شعار بنوصلك لبداية المشوار.

سلط مشروع التخرج الخاص بطلاب قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الضوء على الصحافة الخدمية الشبابية والمجتمعية من خلال مدونة تختص بأقسام صحة وتعليم والوزارات والمبادرات والتدريبات وفرص عمل وقسم خاص اعرف، للاطلاع على كل ما يهم المواطن العادي، حتى يصبح بين يديه محتوى يمكن الاستفادة منه، وتم الإعلان عن المبادرة من خلال ندوة رسمية بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وخلال الفترة الماضية، أطلق طلاب كلية الإعلام مدونة حلقة وصل، وهي مدونة صحفية خدمية تستهدف الشباب، تكون بمثابة حلقة تربط بين الشباب والقطاع الحكومي والوزارات من المبادرات والتدريبات والبرامج والمشروعات، وتقدم المدونة خدمات في المجالات التعليمية والطبية والاقتصادية التي تخدم الشباب والمواطنين بشكل عام.