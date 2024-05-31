شكرا لقرائتكم خبر عن 6200 مستفيد من القافلة الطبية للمركز القومى للبحوث بقرية ميت قادوس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز القومى للبحوث أنه فى إطار الدور المجتمعى للمركز لتقديم خدماته للنهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية لتوفير خدمة طبية متميزة لأداء رسالته التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصه لأهالينا بمحافظات مصر، أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بقرية ميت قادوس بمحافظه الجيزة، ويأتى ذلك برعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث وبرئاسة الدكتور نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبيه بالمركز.

وضمت القافلة العديد من أطباء المركز في التخصصات المختلفة (الأطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ أمراض باطنية وأمراض القلب _ أمراض جلدية _ أمراض المخ والأعصاب)، كما رافق القافلة العيادات المتنقلة المجهزة الخاصة بالمركز القومى (عيادة الأمراض الباطنية ورسم القلب - عيادة أمراض النساء والسونار).

وأكدت الدكتورة نبيلة عبد المقصود قيام الأطباء بالكشف على جميع المرضى و تم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث وكان عدد المستفيدين 6200 مستفيد .



القافلة الطبية



جانب من القافلة الطبية