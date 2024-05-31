شكرا لقرائتكم خبر عن حلم غريق.. حملة لطلاب إعلام لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب الفرقة الثالثة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، حملة توعية بعنوان "حلم غريق" تحت شعار "هاجر بأمان وبلاش تتهان" وذلك ضمن مشروع مادة التدريب العملي بالقسم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تودي بحياة الشباب وتعرضهم لأبشع أنواع الاستغلال هم وأسرهم بل وتخاطر بالأمن القومي المصري، وتستهدف الحملة الجمهور المصري بشكل عام وتحديدًا الشباب بمختلف أعمارهم.

كما نسق فريق الحملة عدة زيارات للجهات الرسمية المُختصة بقضية الهجرة الغير شرعية في الدولة المصرية، جاء على رأسها زيارة لوزارة الهجرة المصرية للحصول عن بعض المعلومات الرسمية فيما يخص جهود الوزارة في القضاء على هذة الظاهرة، وكذلك زيارة لوزارة الثقافة بشأن التنسيق لعقد ندوات تثقيفية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة الغير شرعية.

واستطاع طلاب الحملة من مقابلة السفيرة نائلة جبر رئيس الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بشأن تعاون الحملة بشكل رسمي مع اللجنة في الفترة المقبلة.

يذكر أن أهداف الحملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها من خلال إصدار القوانين الصارمة بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات أشهرها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تم إطلاقها عام 2019 م بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.