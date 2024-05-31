شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت الضوء".. فيلم لطلاب إعلام القاهرة يكشف أسرار مهنة الستاند اب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فريق بالشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة فيلما وثائقيا بعنوان "تحت الضوء"، يناقش ما وراء الكواليس فى حياة " الستاند اب كوميديان " فى مصر، ويكشف الفيلم عن الجوانب الخفية والتحديات والصعوبات التى يواجهونها فى حياتهم خلال رحلتهم فى اختيار هذا الطريق.

ويعد فيلم "تحت الضوء" من بين أوائل الأفلام الوثائقية التى تتطرق بشكل جديد إلى هذه المهنة الفنية حيث يبرز التفاصيل الدقيقة والجوانب الإنسانية والمهنية لهؤلاء المؤديين."

وأوضح فريق العمل أن الفيلم يتمحور حول استعراض ثلاثة أجيال مختلفة من " الستاند اب كوميديان" من خلال تصوير لقاءات حصرية مع عدد منهم.

وأفاد الطلاب، أن الفيلم تناول إحدى القضايا الرئيسية لمدى تقبل واعتراف المجتمع بمهنة " الستاند اب كوميديان"، و قدموا وجهات نظرهم حول هذا الجدل من خلال تجاربهم الشخصية.

فيلم تحت الضوء