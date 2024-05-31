شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات التنمية الزراعية: الكسافا مساعد للقمح و65% من مكوناته تستخدم بالنشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صفى الدين متولى نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الكسافا نبات يزرع فى الأرض وتخرج منه درنات مثل البطاطا وهو نبات استوائى وتوطينه فى أمريكا الجنوبية وله أهمية اقتصادية، موضحا أن ثمرة هذا النبات درنية وهذا النبات له مميزات من حيث الإنتاجية الخاصة بعمليات كبديل للقمح فى استخداماته.

وأوضح صفى الدين متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن مكونات نبات الكسافا الطبيعة 65% منه يستخدم كاستخدام آدمى فى النشا والدقيق و21% منه منه يستخدم كنشا و14% يستخدم مواد علفية ومميزاته أنه يتم زراعته فى المناطق الصحراوى قليلة التسميد ولا ينافس القمح فى مناطق زراعته.

وأضاف صفى الدين متولي، أن نبات الكسافا يزرع فى شهر ابريل ويتم حصاده فى شهر ديسمبر وهو نبات ممتد القدرة ويستطيع التحمل لفترات وانتاجيته جيدة ومن مميزاته الاقتصادية فيه نسبة عالية ينتج 4 اضعاف البطاطس والدقيق الذى ينتجه هذا النبات أقل من القمح ولكن ليس بكثير، موضحا أنه ليس بديل كامل للقمح ولكن ينفع يكون مساعد بنسبة كبيرة ومساعد للقمح وله مميزات فى انتاج الدقيق ويستخدم فى جميع المأكولات ذات المواصفات الطبية.