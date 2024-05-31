تستهدف الباحثين عن وظائف.. ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط عصابة متخصصة في تزوير الشهادات والكشوف الدراسية في الإسماعيلية.

بعد جهود تحري ومتابعة دقيقة لنشاطات عاطل يقيم في محافظة الإسماعيلية، حيث كان يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص به ويستخدمه كغطاء لأنشطته الإجرامية.

كشفت التحريات قيام المتهم بإيهام المواطنين بإمكانية الحصول على شهادات دراسية مزيفة تؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك بزعم تقديم دورات تعليمية في مجالات مختلفة. وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبطه وبحوزته مجموعة من الشهادات المزورة والكشوف الدراسية الوهمية، إضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وتولت النيابة التحقيق.