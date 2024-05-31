وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "أكديما" وشركة "بايو كوبا فارما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" المصرية، وشركة بايو كوبا فارما الكوبية، بهدف تعزيز التعاون بين الدولة المصرية والدولة الكوبية، في مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

جاء ذلك ، بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش استقبال الوزير للسفير الكوبي لدى مصر، مانويل روبيدو، والدكتورة أولغا ليديا جاكوبو، مدير مركز مراقبة الدولة للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبي، والدكتور أرماندو جاريدو، رئيس شركة الصادرات والواردات "MEDICUBA S.A "، الدكتورة مايدا موري بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بايو كوبا فارما، وذلك في ختام زيارتهم لمصر والتى استهدفت زيارة عدد من مصانع الأدوية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية وعلى رأسها الصناعات الدوائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون من خلال مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية بمصر وما يماثله في دولة كوبا، بهدف تطوير مختلف مجالات البحث العلمي الخاصة بصناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية، لتطوير مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وبما يتماشى مع رغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون المشتركة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب المصري الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، ومن الجانب الكوبي الدكتورة مايدا موري بيريز، الرئيس التنفيذي للشركة، موضحاً أن شركة "بايو كوبا فارما" تعد أحد القاطرات التي تقود جهود دولة كوبا، نحو تصنيع الأدوية ومستلزمات التشخيص والمعدات الطبية، كما تعمل كبوابة للشركاء المحتملين والمستثمرين المهتمين بالوصول إلى موارد الأدوية الحيوية الواسعة التي تقدمها دولة كوبا.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص في مستهل الاجتماع على الترحيب بالسفير الكوبي لدى مصر والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكوبية، بما يساهم فى تعزيز آفاق التعاون وتكثيف الزيارات الثنائية للوفود بين البلدين، لتبادل الخبرات في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن زيارة الوفد الكوبي لمصر تضمنت زيارتهم لعدد من مصانع الأدوية المصرية، فضلاً عن زيارة هيئة الدواء المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون تتضمن تسجيل عقار الأنسولين المصري بدولة كوبا، نظراً لجودة المنتجات الدوائية بمصر، لافتاً إلى أن الوزير أعرب عن تطلعه للتوسع في تسجيل الأدوية المصري بدولة كوبا، حيث أكد الجانبين على أهمية تلك الخطوة في مجال التعاون المشترك بين الدولتين.

ومن جانبه وجه السفير الكوبي الشكر للوزير على حرصه لتوسيع آفاق التعاون بين الدولتين، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خبرات الدولة المصرية في صناعة الأدوية والمستحضرات الدوائية، مشيدًا بصناعة الأدوية في مصر بما تتمتع به من تطبيق معايير جودة عالمية، كما أكد أهمية العمل على بناء قدرات الكوادر الطبية المعنية بالتصنيع الدوائي في دولة كوبا.

كما وجه السفير الدعوة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لحضور المؤتمر الصحي الخامس والمعرض الدوائي السادس عشر، المُقرر عقدهم في دولة كوبا العام المُقبل 2025.

حضر الاجتماع الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة رشا شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية.