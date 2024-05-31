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"الأوقاف": أكثر من 19 ٪؜ زيادة في إيرادات مال الوقف خلال 10 شهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حققت هيئة الأوقاف، إيرادات عن شهر مايو الجاري بلغت (٢٧٠,٠٥٠,٣٦١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٤٠,٥٩٩,٥٠١) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ١٧.٧ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٧٦,٦٠٥,١٥٤) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ٣٩.٦ % )، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من يوليو من العام الماضي حتى مبلغًا وقدره (٢,٤٦٧,٦٠٠,١٥٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٩٥,٥٠٩,٥٨٩) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( ١٩.١ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها ( ٦٦٣,٩٤٩,١٥٢) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦.٨ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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