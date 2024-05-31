شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية والناجحين بمرحلة التعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية ممن اجتازوا الحد الأدنى لنسب النجاح بمدارس التعليم الأساسى والمهنى ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع ابناء المحافظة.

وقدم محافظ الجيزة تهنئة خاصة لأوائل الطلبة والحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 721 طالب وطالبة، متمنيًا لجميع الطلبة من أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق في المراحل الدراسية المقبلة.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المكثفة للعاملين بمديرية التربية والتعليم واخلاصهم في العمل وتمتعهم بالشفافية والدقة، كما أشاد بجهود القائمين على العملية الامتحانية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، موجهًا جميع العاملين بمديرية تعليم الجيزة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل، لافتًا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد أمس الخميس نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/ 2024 "الدور الأول".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97 % كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.